فيلم "سلاحي" ينافس في مهرجان بنتونفيل السينمائي

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"الخليج 365": ينافس الفيلم القصير "سلاحي" من بطولة الممثل الأردني الشاب محمد نزار في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان بنتونفيل السينمائي الذي يقام في الفترة بين 2 إلى 8 أغسطس، وقد أعلن المهرجان بقيادة النجمة الأميركية جينا ديفيس عن اختيار الفيلم رسمياً ضمن مسابقة الأفلام القصيرة إلى جانب إعلانه عن الاختيارات الرسمية لمسابقات الأفلام الروائية والوثائقية لعام 2021.

"سلاحي" هو فيلم روائي قصير للمخرجة والكاتبة آلاء زبارة، وبطولة محمد نزار وملك نصار، تدور أحداثه في دولة اليمن التي مزقتها الحروب والنزاعات، حيث يتتبع فتاة صماء تدعى سليمة ترتبط بكاميرا أهداها لها شقيقها عقيل المراسل الصحفي. ينشغل عقيل في تغطية أحداث الحرب، بينما تتجول سليمة وحدها خارج المنزل لتصور بكاميرتها، بينما توشك غارة جوية على الوقوع.

يقام المهرجان في مدينة بنتونفيل بولاية آركنساس، وتقام فعالياته على الإنترنت تجنباً لاختلاط الجماهير ووقايةّ من وباء كورونا. وتضم فعاليات المهرجان نشاطات مختلفة افتراضية وعلى أرض الواقع، إلى جانب العروض الأولى، والمناقشات، والأحداث الضخمة بما فيها إعلان الجوائز،كما ينظم المهرجان عرضاً لفيلم Thelma and louise بمناسبة مرور 30 عاماً على صدوره، وسيعقبه مناقشة لنجمته جينا ديفيس.

محمد نزار ممثل أردني صاعد لمع من خلال مسلسل جِن (2019) الذي سجل أول أعمال نتفليكس العربية الأصلية، وبنفس العام شارك في مسلسل عبور الذي عُرض خلال موسم رمضان. كما شارك بالفيلم الأميركي Rosewater من إخراج الإعلامي الشهير جون ستيورت، وفي 2016 شارك في الأفلام القصيرة ناموس للمخرج سامر البطيخي، وخمسة أولاد وعجل مع النجم العالمي علي سليمان وإخراج سعيد زاغة. وفي 2020، شارك بالفيلمين القصيرين أحن إليك وسلاحي، وهي أفلام عُرضت بعدة مهرجانات دولية ونالت جوائز عديدة، كما شارك مؤخراً بالفيلم الفلسطيني غزة مونامور للأخوين طرزان وعرب ناصر، والذي انطلق في مهرجان فينيسيا السينمائي 2020.

