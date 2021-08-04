شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم جيد من النقاد والجمهور لفيلم الرعب A Quiet Place Part II لـ إيملى بلانت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم الرعب A Quiet Place Part II، على تقييم 91% من قبل 333 ناقد عالمى، و 92% من قبل أكثر من 5000 مشاهد، وذلك من خلال موقع Rotten Tomatoes.



A Quiet Place Part II

وحقق العمل أيضًا 48 مليونًا و385 فى العرض الافتتاحى للفيلم بـ3726 دار عرض حول العالم، فيلم A Quiet Place Part II من إنتاج Paramount Pictures.

وكانت قد تمت إعادة جدولة فيلم A Quiet Place Part II عدة مرات، حيث تأثرت السينمات في جميع أنحاء البلاد بشدة بالوباء.

وكان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضي، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع أنحاء العالم، لتعلن غلق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 أبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس ليتم نقله إلى سبتمبر المقبل، لكن قرر صناعه عرضه في مايو المقبل.

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذى يعتبر استكمالاً لنجاح الجزء الأول الذى دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.