شكرا لقرائتكم خبر عن على الهلباوى يحيى حفلاً غنائيًا فى الإسكندرية 8 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب والمبتهل على الهلباوى، حفلًا غنائيا بصحبة فرقته الموسيقية على خشبة مسرح سيد درويش، بدار أوبرا الإسكندرية، يوم الأحد الموافق 8 من شهرأغسطس، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وكان المطرب والمبتهل على الهلباوى، احيا حفلًا غنائيا على خشبة مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى تزامنًا مع فعاليات الساقية في شهر رمضان الماضى، والذى حضره عدد كبير من الجمهور.

وقدم على الهلباوى فى الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات ومنها قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتى، وغيرها من أغنياته المميزة والشهيرة التي يحرص على تقديمها في حفلاته.

على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى.