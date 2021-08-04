هذه الطفلة أصبحت إعلامية مصرية مثيرة للجدل.. تزوجت من فنان شهير جداً لمدة تجاوزت الـ18 عاماً.. هل عرفتها ؟.. شاهد بالصور من تكون

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة إعلامية شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها في تلك المرحلة العمرية.

أنها الإعلامية بوسي شلبي التى نشرت صورة نادرة من طفولتها، مع شقيقتها الإعلامية الراحلة أحلام شلبي وأرفقتها بالتعليق: “مر عشرون عام علي رحيلكك لن انساكي يوم كنت الام والاخت والقدوه ادعوا لك بالرحمه واطلب من كل محبي اختي احلام شلبي يدعو لها في ذكري وفاتها اليوم الفاتحه#احلام_شلبي”.

ومعظمنا يعلم، أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان متزوج من الإعلامية بوسي شلبي منذ عام 1998 وجمعت بينهم قصة حب كبيرة، واستمر زواجهم لمدة تجاوزت 18 عام حتى وفاته، وتزوجها بعدـ 3 أشهر فقط من طلاق زوجته الأولي وأم نجليه “جيجي زويد”.وكانت بوسي دائمًا تقول له أنه “فتى أحلامها الأوحد”.

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هذا وقد استضافت بوسي شلبي في بث مباشر عبر حسابها الرسمي بـ “إنستجرام“، صناع فيلم “ريش” الحائز على الجائزة الكبرى في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة.

بدأت بوسي شلبي حديثها مهنئة الجمهور بيوم عرفة وعيد الأضحى المبارك، وقالت: “أتمنى لكل الناس كل الخير وكل السعادة وكل الصحة”، قبل أن تبدأ في الحديث مع صناع الفيلم.

تلقت بوسي شلبي تعليقات سلبية من محبي “ياسمين عبد العزيز“، بسبب خلافها الأخير معها، ووصل البعض إلى اتهامها بالتسبب في وعكة ياسمين الصحية، وهي التعليقات التي حذفتها “بوسي” لاحقا.

كشف صناع فيلم “ريش” عن سعاددتهم بالحصول على الجائزة الكبرى في أسبوع النقاد، وأكد المخرج عمر زهيري على فخره بالتجربة وأن تقديمه لسينما مختلفة حقق النجاح.

وتحدث المخرج عمر زهيري عن أفكاره أثناء صناعة الفيلم خاصة في التعامل مع ممثلين غير محترفين، وتطرق إلى صعوبة سفر أبطال الفيلم إلى كان، وهو ما أكدته بوسي شلبي التي قالت إنها لم تتواجد في المهرجان هذا العام رغم اعتيادها حضوره سنويًا.

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