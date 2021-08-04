كتب امير فتحي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - حرص عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي عى توجيه التهنئة الى المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، بمناسبة عيد ميلاده.
وفيما يلي نرصد لكم بعض التغريدات التي كتبها عدد من نجوم الفن منهم الفنانين اللبنانية اليسا، السعودي عبدالمجيد عبدالله، المصري محمد هنيدي، السعودي أصيل أبو بكر، المصري عمرو دياب، نوال الكويتية، السوري باسم ياخور. اللبناني وائل كفوري السعودي رابح صقر وغيرهم.
كما قام راشد الماجد وأصيل أبو بكر ووليد الشامي بإهداء تركي آل الشيخ أغنية بهذه المناسبة جاء في مطلعها: “يا بو الملقي كده تحرمنا من شوفك.. يا بوالطيبة ابد ما غابت طيوفك” .
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الفن في العالم العربي يعايدون تركي آل الشيخ بعيد ميلاده.. وراشد الماجد وأصيل أبو بكر ووليد الشامي يهدونه هذه الاغنية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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