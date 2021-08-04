كتب امير فتحي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - طرح الفنان المصري محمد قماح، أغنية دويتو جديدة تجمعه بالفنانة العراقية شذى حسون تحمل عنوان “كلمة حلوة” باللهجة المصرية، من ألحانه وتوزيعه وذلك على قناته على يوتيوب.
وقالت شذى حسون عن الاغنية في مقابلة مع برنامج “ET بالعربي”: “بتشبهني بالسلاسة مالتها فيها اداء غناء حلو وبنفس الوقت فيها حركة وفيها ايجابية وحياة حلوة”.
واشارت شذى حسون انها هي من طلبت من قماح مشاركتها الاغنية قائلة “حسيت انه هذه الاغنية محتاجلها صوت رجل مقطعين معينين محتاجة صوت رجل فقلت له تريد تحط صوتك عيها وقال ليه لا”.
يذكر ان شذى حسون ومحمد قماح تخرجا معا من برنامج اكتشاف المواهب ستار اكاديمي في موسمه الرابع عام 2007 حيث حلت حسون في المرتبة الاولى فيما جاء قماح في المرتبة الثالثة خلف التونسية مروى بن صغير.
كانت هذه تفاصيل خبر “الكلمة الحلوة” تجمع شذى حسون ومحمد قماح بعد 15 عاما على برنامج “ستار أكاديمي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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