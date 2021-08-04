شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح فيلم House of Gucci في دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت الشركة المنتجة لـ House of Gucci دعاية الفيلم وذلك تمهيدا لطرحه، حيث طرح التريلر الخاص بالفيلم إضافة إلى عدد كبير من أفيشات الفيلم لكل نجوم العمل.

وأعلن موقع IMDb عن موعد طرح العمل وهو يوم 24 نوفمبر المقبل. وكان حصل النجم العالمي آل باتشينو، على إشادة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ظهوره المميز وعودته للسينما الإيطالية بفيلم House of Gucci، مع النجمة العالمية ليدي جاجا، والمخرج ريدلي سكوت.

وظهرالعراب، في التريلر الرسمي لفيلم House of Gucci، بشكل مميز على عادته في الدراما الإيطالية، حيث سيلعب دورا مميزا في قصة اغتيال ماوريتسيو جوتشي، بجوار جاجا التي ستلعب دور زوجة ماوريتسيو السابقة التي اتهمت بقتله، وأدينت بتدابير الاغتيال بعد هجرها وزواجه من سيدة أصغر منها سنا، حيث قضت 18 عاما في السجن، وحصلت على لقب الأرملة السوداء قبل إطلاق سراحها في 2016.

ونشرت جاجا مؤخرا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا بمناسبة انتهاء فيلمها الجديد House Of Gucci ، وظهرت في الصور وهي تضرب بقبضتيها قبضة مخرج الفيلم ريدلي سكوت، وفي الفيلم ستظهرالفائزة بجائزة الأوسكار بدور باتريسيا ريجياني، الزوجة السابقة لوريث جوتشي "ماوريتسيو جوتشي"، الذي تم توظيف قاتل محترف لقتله في منتصف التسعينيات.

ويعتبر هذا الدور ثاني دور بطولة لـ ليدي جاجا منذ 2018 A Star Is Born ، حيث حصلت على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.