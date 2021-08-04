شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "دليلك الذكى للطلاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج مصطفى أبو سيف تصوير أول مشاهد مسلسل "دليلك الذكى للطلاق" بطولة انجى المقدم، مطلع هذا الأسبوع، وذلك بعد الانتهاء من اختيار الفنانين المشاركين في البطولة حيث انضم للعمل هيدى كرم، عمر الشناوى، وانجى أبو زيد ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين الشباب بالتزامن مع التصوير.

"دليلك الذكى للطلاق" تخوض به انجى المقدم أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، وهو مأخوذ عن المسلسل الأمريكي الشهير Girlfriends’ Guide to Divorce، الذي تم عرضه فى 2014 وحتى 2018 على خمسة أجزاء وحقق نجاحاً جيداً وتدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى.



انجى المقدم

وتدور قصة النسخة الأصلية من المسلسل حول سيدة في الأربعينات من عمرها، وهي مؤلفة سلسلة كتب الأكثر مبيعًا عن المساعدة الذاتية، وتكتب عن الزواج ورعاية الأطفال، بينما تكافح لإخفاء الحقيقة حول انفصالها عن زوجها، بينما تواصل قضاء بعض الوقت مع الأمهات المطلقات للاستفادة من الانفصال، وذلك في إطار كوميدي.

يذكر أن انجى المقدم شاركت في دراما رمضان الماضى بمسلسل "الاختيار 2، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، كما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهند صبرى وهشام سليم وماجدة زكى.