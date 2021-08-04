شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنانة فتحية طنطاوى من مسجد الحصرى ودفنها بمقابر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملحن على سعد، زوج الفنانة الراحلة فتحية طنطاوى لـ"الخليج 365"، إنه سيتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة بعد ظهر اليوم الأربعاء من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بأكتوبر، وسيتم الإكتفاء بالعزاء فى المقابر.

كانت الممثلة القديرة فتحية طنطاوى، قد توفت منذ قليل بعد تعرضها لجلطة في القلب تم على أثرها نقلها إلى أحد مستشفيات أكتوبر ظهر أمس الثلاثاء، حتى دخلت في غيبوبة تامة توقف فيها القلب 13 دقيقة كاملة حتى عادت للحياة مرة أخرى، ولكن لم يمهلها القدر لتغادر الحياة منذ ساعات قليلة.

بدأت الفنانة القديرة فتحية طنطاوى مشوارها على مسرح الدولة القومي والطليعة في الستينيات ثم اتجهت للعمل بالتليفزيون في مسلسلات وسهرات وأفلام التليفزيون تؤدى أدوارًا ثانوية مساعدة، وغالبًا ما تكون المرأة الشعبية أو الريفية الكادحة، هي بائعة الطرشي في فيلم (ديل السمكة) بعام 2003 وأم عبد الحكم (محمود البزاوي) في فيلم (الطوق والأسورة) بعام 1986 وهى أم العريس سعيد (محمد شرف) في فيلم (دم الغزال) عام 2005.

ومن مسرحياتها "أنتهى الدرس يا غبى"، مع محمد صبحي عام 1975 ومن أهم مسلسلاتها (البخيل وأنا) بعام 1990 و(عباس الأبيض في اليوم الأسود) عام 2004، قدمت خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميًا.