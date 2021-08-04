شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة فتحية طنطاوى بعد تعرضها لجلطة فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفت منذ قليل الممثلة القديرة فتحية طنطاوى، بعد تعرضها لجلطة في القلب تم على أثرها نقلها إلى أحد مستشفيات أكتوبر ظهر الثلاثاء حتى دخلت في غيبوبة تامة توقف فيها القلب 13 دقيقة كاملة، ثم عادت للحياة مرة أخرى، ولكن لم يمهلها القدر لتغادر الحياة منذ ساعات قليلة.

ويشيع جثمانها ظهر اليوم الأربعاء من أحد مساجد السادس من أكتوبر، ولم يتم تحديد مكان المسجد أو موعد تلقى العزاء حتى الآن.

بدأت الفنانة القديرة فتحية طنطاوى مشوارها على مسرح الدولة القومي والطليعة في الستينيات، ثم اتجهت للعمل بالتليفزيون في مسلسلات وسهرات وأفلام التليفزيون تؤدى أدوارًا ثانوية مساعدة، وغالبًا ما تكون المرأة الشعبية أو الريفية الكادحة، هي بائعة الطرشي في فيلم (ديل السمكة) بعام 2003 وأم عبد الحكم (محمود البزاوي) في فيلم (الطوق والأسورة) بعام 1986، وهى أم العريس سعيد (محمد شرف) في فيلم (دم الغزال) عام 2005.

ومن مسرحياتها "أنتهى الدرس يا غبى" مع محمد صبحي عام 1975، ومن أهم مسلسلاتها (البخيل وأنا) عام 1990، و(عباس الأبيض في اليوم الأسود) عام 2004، وقدمت خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميًا.