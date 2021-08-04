شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى فى فوتوسيشن من وحى أولمبياد طوكيو بزى الكيمونو اليابانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة التونسية هند صبرى فى إطلالة مميزة خلال أحدث جلسة تصوير "فوتوسيشن" خضعت لها، حيث ظهرت متأثرة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا فى طوكيو، وارتدت الزى النسائى اليابانى "الكيمونو".



هند صبرى

ونشرت هند صور الفوتوسيشن عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل والصور إنستجرام، صحبتها بتعليق: "كيمونو".



هند صبرى بالكيمونو اليابانى

وكانت النجمة التونسية هند صبرى حرصت على الاحتفال بأبناء وطنها من الأبطال المشاركين فى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تحقيق اثنين منهما لميداليات خلال مشاركتهما، ونشرت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا للبطلين أحمد الحفناوى ومحمد الجندوبى، مصحوبة بتعليق: "أحلى هدية فى عيد الجمهورية التونسية يهديها أولاد تونس لبلدنا.. أولادك يا تونس يجلبون الذهب دائمًا.. أيوب حفناوى.. محمد خليل جندوبى".



هند صبرى

من ناحية أخرى، يظهر الفنان هانى عادل، فى دور طليق النجمة هند صبرى خلال حلقات مسلسل "البحث عن علا"، المقرر أن يعرض قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث يواصل مخرج العمل على مونتاج ومكساج الحلقات استعدادًا للعرض.



هند صبرى

ويرصد العمل من خلال شخصية علا عبد الصبور التى تجسدها عند صبرى التغييرات الاجتماعية التى طرأت عليها فى الـ10 سنوات الأخيرة.



هند صبرى

مسلسل "البحث عن علا" بطولة هند صبرى، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، هانى عادل، ندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.