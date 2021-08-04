شكرا لقرائتكم خبر عن سائق شاحنة ضخمة .. محمد ممدوح يظهر بـ " لوك" جديد فى فيلم "أبو صدام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفنان محمد ممدوح تصوير مشاهده فى فيلم "أبو صدام"، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد توقف تصويره قبيل عيد الأضحى، وننشر الشكل الذى يظهر به بطل العمل ضمن أحداث الفيلم.

ويجسد "ممدوح"، دور سائق سيارة نقل ثقيل فى عمر الأربعين، ويخوض ممدوح من خلال الفيلم أولى بطولاته السينمائية المطلقة، ويشاركه فى البطولة سيد رجب وأحمد داش، وآخرون، ويناقش العمل معاناة السائقين، حيث يواجه بطل الفيلم العديد من المواقف الصعبة ويكون فى مواجهة أمام الفنان سيد رجب.

وبدأت المشاهد الأولى من فيلم "أبو صدام" فى منطقة الحزام الأخضر، وتضمن الديكور بحفل زفاف شعبى، وجمعت المشاهد بينه وبين سيد رجب والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج نادين خان.

يذكر أن محمد ممدوح ظهر كضيف شرف فى فيلم "العارف"، من بطولة النجوم أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد أخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".