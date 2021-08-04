شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز .. الجمهور ينتظر إعلان شفائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دلال عبد العزيز منذ إعلان إصابتها بفيروس كورنا 30 أبريل الماضى ونقلها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم بصحبة زوجها الراحل سمير غانم، وجمهور وعشاق النجمة القديرة يدعو لها يوميًا، منتظرين يومًا يعلن فيه شفاؤها تمامًا من تداعيات فيروس كورونا.

بالفعل شفيت دلال عبد العزيز من فيروس كورنا لكن لم تسلم من تأثيراته فما زالت تعانى من آثاره الجانبية، وتتصدر يوميا مؤشرات البحث وتطاردها الشائعات، إلا أن حالتها لم تتحسن بالشكل الكافى للحد الذى جعل أسرتها تخفى عنها إلى الآن نبأ وفاة زوجها الراحل الفنان القدير سمير غانم.

آخر تطورات دلال عبد العزيز الصحية ما أعلنه الإعلامى رامى رضوان زوج ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، حيث وصف الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، قائلا: "الوضع صعب ومش سهل ولا يوجد تحسن.. وكل شوية بيحصل مفاجأة".

وكشف الإعلامى رامى رضوان عن تفاصيل استقبال عائلة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز شائعة وفاتها، وأكد أنه سارع بنفى كل ما تردد حول وفاة الفنانة الكبيرة، لخطورة انتشار مثل هذه الشائعة على عائلتها، وكل المقربين منه، خاصةً أنه استقبل رسائل كتيرة من محبين ليها.

وقال رضوان: "بعد ما نفيت الخبر بنتها دنيا سمير غانم كانت نايمه.. إيه اللى كان ممكن يحصل لما تصحى على خبر مفبرك عن وفاة والدتها، وتلاقى رسائل عزا على تليفونها.. تخيلوا هذا من الجانب الإنسانى، بعدما فقدت الأسرة الأب سمير غانم، إحنا عايشين فى معاناة من 3 شهور ولحد النهاردة".

وعلق رامى على الوضع الصحى للفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "الوضع الصحى صعب، ومش سهل، هل فى تحسن مقدرش أقول كده؟ لأن التحسن ده تقدر تقيسه لو حصل تحسن واستقرار.. التحسن ده لسه شوية ما بيحصلش، كل شوية بيطلع مفاجأة، وللأسف الموضوع شديد الصعوبة، وأرجو من كل السادة الصحفيين والإعلاميين تحرى الدقة، لأن فيه اللى نشر على صفحاته كمان.. ما تتكلمش علينا، بتكلم بصفة عامة، بلاش نجرى فى نشر خبر زى ده قبل اما نتيقن".