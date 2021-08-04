شكرا لقرائتكم خبر عن فتحية شريف زوجة عماد حمدى الأولى.. اعتزلت الفن بسببه وخدمته حتى وفاتها بعد طلاقهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما لا يعرفها الكثيرون على عكس معرفتهم بزواجه من دلوعة الشاشة شادية، كانت فتحية شريف قبل زواجها من عماد حمدى أكثر شهرة وأعلى أجرا لكنها اعتزلت الفن تنفيذا لرغبته.

بدأت فتحية شريف المولودة فى 3 أغسطس 1926 مسيرتها الفنية فى بداية الثلاثينيات وكانت بطلة فرقة الريحاني، تعرفت على عماد حمدى عام 1945 واستمر زواجهما حتى 1953 وأنجبا "نادر" وانفصالهما بسبب زواجه من شادية.

فى سنواته الأخيرة طلبت "فتحية" من ابنها إحضار أبيه لشقتهما ليعيش معهما وظلت ترعاه فى فترة اكتئابه الأخير، وحينما زاره الشيخ الشعراوى سألته "فتحية" إذا كانت خدمتها له حرام أم لا فأجابها: "أكبر ثواب إنك بتخدمى أبو ابنك وليس لديه ما يعطيه لك إنتى بتخدميه لوجه الله".

وفى 16 نوفمبر 1982 رحلت "فتحية" ورحل بعدها "عماد" فى 28 يناير 1984.