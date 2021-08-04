زوج الفنانة فتحية طنطاوي يكشف لمصراوي موعد ومكان دفنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الملحن علي سعد، إن زوجته الفنانة فتحية طنطاوي رحلت عن عالمنا منذ ساعات إثر تعرضها لجلطة في القلب.

وكشف "سعد" في تصريح خاص لمصراوي، أن جثمان الفنانة الكبيرة سيخرج من مستشفى الصفوة ظهرا، إلى المقابر حيث سيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال الملحن الكبير إن الفنانة الراحلة لم تكن تشكو من أي أمراض، وما حدث أنها أصيبت بجلطة في القلب، فنقلت لمستشفى الصفوة، وتم إنقاذها

وتابع باكيا: "في المرة الثانية لم يستطع الأطباء إنقاذها، ورحلت شريكة حياتي في لحظات، رحمها الله".

الفنانة الكبيرة بدأت مشوارها الفني على خشبة المسرح مطلع الستينات، بعدها اتجهت للعمل في التليفزيون والسينما، ومن أشهر أعمالها: "البخيل وأنا"، "الناس في كفر عسكر"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "لحم رخيص"، "الطوق والأسورة"، "ديل السمكة"، وكان آخر أعمالها مسلسل "أبو جبل" الذي عرض عام 2019

يذكر أن آخر ظهور للفنانة الكبيرة في احتفالية "50 سنة فن" التي أقامها النجم الكبير محمد صبحي، وتم تكريم زوجها الملحن علي سعد.