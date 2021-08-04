ما هي المفاجأة التي يحضرها ليفربول لنجمه محمد صلاح؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

يبدو أن إدارة نادي ليفربول الانكليزي، تحضر مفاجأة لأحد أبرز نجوم النادي المصري “محمد صلاح”، تتمثل محمد صلاح بمنحه عقدا محسنا خلال الفترة المقبلة، حسبما كشف موقع “ليفربول إيكو” البريطاني.

حيث أنه من المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح الحالي مع ليفربول في يونيو 2023.

وأشار الموقع إلى أن صلاح يحصل حاليا على راتب قدره 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وأن إدارة ليفربول تسعى الآن لمنحه عقدا جديدا سيجعله صاحب أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.

وربطت العديد من التقارير صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما سبق للاعب المصري أن ألمح إلى إمكانية اللعب في الليغا الإسبانية مستقبلا، في حوار سابق.

يذكر أن محمد صلاح (29 عاما) انتقل إلى صفوف ليفربول في عام 2017 قادما من نادي روما الإيطالي.