شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه "ضحكتى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "ضحكتى" وهى ثانى أغانى ألبومه الغنائى الجديد "وجع قلبى"، وهى من كلماته وألحانه وتوزيع حسن سراج.

وتقول كلمات الاغنية:

يــالـــلـــى شــايــفــيــن ضـحــكـتــي دائــمــا تـلالـــــــــــي

يــالـــلــــى فـــاكـــريـــن إنـي سـاكـن بـــرج عــالـــــــــــي

أه يا ويلي لو دخلتوا حياتي مره شفتونى مالــــــي

انــــا حـــــــــد غــيــــر الـــلـــي انـتـو شــايـفينه بعينيكـــــم

وتـعــــبــت م الـتـــــمــثــيــــل عـــلــى نفسـي وعــلـيكـــــم

أيوه باين هلا هلا من بــره بــره وربنا عالم بحالي

مـــايغـــركـوش ضحكي قــولـــوا للــزمـــان يحكــى

هــيقولكم عـــنــــى شـفــــت العـــذاب الـــــوان

يــا قــلـبــــي يا خــزنـــه عــلــى ذكــريــات حـزنـــه

الجـــــــــــرح عـجــزنـا والفـــــرح كـــــان يا مكــان

انــــا مــــــن زمـــــان شــــجــــره بـتـتـحـــدى الخـــريــــف

لـــــو حــتــى كــــــان الــريــــح قـــوي وقـــاسـي وعنيـــف

لا بــحـــــــب أبــــــان مــكــســـور ولا ابداً ضعيـــف

انــــا كـــــــل يـــــوم مـــــــــع نـفــسـي بـتـكـلم بـصــــــوت

شـــايــــل هــمــــــوم لــــــو100جـبـــل شــالــهـم يمـــــوت

يــــاه ع الكـــتـــــــوم لــــــو يــوم صرخ يـزلــزل بيــــــوت

وأعرب مؤخرا النجم مصطفى كامل عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها على أغنية "البيت" الذى طرحها مؤخرًا من ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "وجع قلبى" مشيرًا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الغنائى وخارجه.

وأضاف أنه قرر طرح ألبومه على طريقة السينجل ويضم عددًا من الأغانى المتنوعة كعادته في طرح البوماته الأخيرة، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفنى كعادته فى تحقيق النجاح فى أعماله كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

أغنية "البيت" أولى أغنيات ألبوم مصطى كامل الجديد الذى يحمل إسم "وجع قلبى"، والأغنية من كلمات مصطفى كامل، ألحان مصطفى كامل، وتوزيع موسيقى محسن السيد، وتخطت حاجز نص مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وتقول كلمات الأغنية: "البيت اللى تربينا فيه.. متعلق قلبى به.. كل ما أنسى عقلى بيفكر.. وأرجع أنسى وأرجع أتذكر.. صوت أبويا وهـو بينادى عليا.. ودمعة أمى لما كـنت أتعبت شوية.. ومـدرستـى وكراستـى وأنا صـغـير.. وشكلى قـبل ما يكبر ويتغير.. ولمتنا أنا وصحابى ع الناصية.. وأحلامنا الـلــى كـانت طـايشة مـــش راسيـة.. سـنـيـن بـتـمـر بحـلو ومــر وأنـا مـا نـسيـت".

جدير بالذكر أن ألبوم "وجع قلبى" الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.