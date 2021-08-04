شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة سينمائية لـ أحمد السقا بعد عودة دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر أحمد السقا عرض فيلم "العنكبوت" بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، بعد عدة تأجيلات بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأصبح العمل جاهزًا للعرض بعد فترة طويلة من التصوير والتوقفات، والعمل بطولة أحمد السقا، وظافر العابدين، ومنى زكى، وريم مصطفى، ويسرا اللوزى وزكى فطين عبد الوهاب، ومحمد لطفى، ومحمد ممدوح الذى يظهر ضيف شرف ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة.

أحمد السقا يشارك أيضا فى فيلم "قصة 200 جنيه" الذى يعتمد على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى وتظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى تشويقى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة، ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

من ناحية أخرى، استأنف النجم أحمد السقا تصوير فيلمه "السرب"، بعد فترة توقف طويلة، نظرا لانشغال المخرج أحمد نادر جلال فى مسلسله الرمضانى "كوفيد 25"، من بطولة يوسف الشريف، والذى عرض فى موسم رمضان الماضى، فضلا عن انشغال السقا هو الأخر بمسلسله الذى عرض رمضان الماضى.

فيلم "السرب" بطولة كل من أحمد السقا، منى زكى، قصى خولى، شريف منير، دياب، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى.