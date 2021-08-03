أول رد فعل من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه: "طلقة من مسدس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان المصري محمد رمضان، الإثنين، فيديو قصير من إحدى أغنياته، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، متضمنا تعليقا على حكم المحكمة بتغريم الإعلامي المصري عمرو أديب 10 آلاف جنيه في دعوى سب.

وكانت محكمة جنح مدينة الشيخ زايد في مصر، أصدرت الخميس الماضي، حكما بتغريم الإعلامي المصري عمرو أديب، 10 آلاف جنيه (637 دولارا)، بتهمة "سب وقذف" مواطنه الفنان محمد رمضان، "ورفض الدعوى المدنية المقابلة"، وذلك بعد نزاع قضائي اندلع بين الطرفين في أبريل/ نيسان الماضي.



وكتب محمد رمضان تعليقا مع نشر الفيديو قال خلاله: "الحمد لله ثم شكراً القضاء المصري العادل النزيه".



