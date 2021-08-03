بقصة شعر "رابونزل".. كاثرين زيتا جونز تعود إلى الماضي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خلال عطلة نهاية الأسبوع، سافرت نجمة هوليوودب كاترين زيتا جونز إلى الماضي حيث تذكرت فيلمها الأول على الإطلاق "ألف ليلة وليلة"، والذي تم تصويره عام 1987.

ووفقاً لمجلة "هالو" الأمريكية، يصعب التعرف على كاثرين زيتا جونز مع التحول الذي أجرته لشعرها حتى تشبه رابونزيل، في صورة تبدو فيها صغير السن للغاية.

نشرت نجمة شيكاجو على إنستقرام صورة شخصية لها في لقطة من الفيلم، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون البني وتصفيفة شعر مستوحاة من شخصية رابونزيل.





وتعليقًا على الفيديو، كتبت كاثرين: "عودة إلى الماضي. في الراحات بين تصوير المشاهد في فيلمي الأول (ألف ليلة وليلة)، المغرب 1987. من إخراج الفرنسي فيليب دي بروكا الذي أحببته وأفتقده. ذكريات رائعة."



ليس غريبًا على كاثرين تغيير مظهرها في الأفلام، وأثناء وجودها بعيدًا في مايوركا، شاركت أيضًا صورة أخرى من الماضي، هذه المرة من شيكاجو، حيث لعبت دور "فيلما كيلي".

في هذا الفيلم، كان لدى كاثرين قُصة سوداء، وكانت تبدو مثيرة. الممثلة الحائزة على جوائز عالمية موجودة في مايوركا منذ يونيو/حزيران وتستمتع بقضاء وقت ممتع مع زوجها مايكل دوجلاس وطفليهما ديلان وكاريز.







وشاركت النجمة مقطع فيديو جميلًا لها مع ابنة أختها "آفا" وهما تتحدثان في ويلز خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد لاقى المقطع إعجابًا من محبيها.

يضم بيت العطة للعائلة الشهيرة 10 غرف نوم، ومساحته تبلغ 11000 قدم مربع، ويقع على مشارف قرية "فالديموسا".