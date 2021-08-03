شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلاً غنائيًا ضمن حفلات صيف جدة 13 أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم تامر حسنى، لإحياء حفل غنائى، يوم الجمعة الموافق 13 من شهر أغسطس الجارى، وذلك ضمن حفلات صيف جدة المقامة داخل المملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

وطرح النجم تامر حسنى، ريمكس لأحدث أغنياته "صعبة" والتي طرحها منذ 10 أيام تقريبا، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى.

وتخطت أغنية "صعبة" حاجز الـ 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" خلال 10 أيام من وقت طرحها، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى، محققة المركز الثالث على العالم، وكانت الاغنية قد تصدرت التريند وقت طرحها مباشرة نظرًا لظهور تامر بلوك مختلف نال إعجاب الجميع.

وأحيا مؤخرًا النجم تامر حسنى حفلا ضخما بالساحل الشمالى، حضره عدد كبير من جمهور تامر الذى امتد إلى نصف ساعة إضافية على ميعاد انتهائه نظراً لتفاعل الجمهور بشكل كبير مع تامر حيث طالبوه بعدم التوقف عن الغناء ليستمر تامر بعد الموعد المحدد للانتهاء استجابة لرغبة الجمهور.

وتأتى حفلات تامر حسنى في الساحل الشمالى في الوقت الذى ينجح فيه بالسينما من خلال أحدث أعماله "مش أنا" الذى حقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات