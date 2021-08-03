شكرا لقرائتكم خبر عن التحضير لجزء ثانٍ من فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمى بمشاركة فنان كوميدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر حاليا المنتج أحمد السبكى لتقديم جزء ثانى من فيلم "ديدو" الذى يعرض في السينمات حاليا من بطولة كريم فهمى، ومن المقرر أن ينضم إلى فريق العمل نجم كوميدى كبير سوف يتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.

ويشارك في بطولة فيلم "ديدو" بجانب كريم فهمى كل من الفنان بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف، ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الإصبع.

واستأنف منذ أيام قليلة الفنان كريم فهمى تصوير فيلمه "جارة القمر" بإحدى فيلات طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، خاصة بعدما اطمأن على طرح فيلمه "ديدو"، الذى يعرض حاليًا بالسينمات.