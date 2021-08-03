شكرا لقرائتكم خبر عن "قرصة ثعبان" أغنية جديدة للمطرب لؤى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم لؤى في أغنية جديدة تحمل اسم "قرصة ثعبان" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة وتحمل عددا من المفاجآت.



لؤى

وكانت آخر أغانى لؤى كليب "آخر نسخة" من إخراج عادل سرحان الذي أظهر لؤي بصورة مختلفة عن أعماله السابقة في قالب استعراضي رومانسي، والأغنية من كلمات نور عبدالله، ألحان مصطفى العسال، توزيع أدهم دهيمة، ماسترينج أمير محروس.

وانتهى لؤي من تصوير أحداث الكليب بمدينة دبي، وفكرة الكليب تعتمد على الأجواء الرومانسية الراقصة.

وتنتمي الأغنية إلى لون المقسوم الذي عشقه الجمهور منذ بداية ظهور لؤي بالساحة الفنية من خلال أغنية "أه ياعيني يا ليل"، وهي من وكلمات نور عبدالله، وألحان الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع أدهم دهيمة، الذي شارك في توزيع ألبومه الأخير.

وأقام قسم الفن باليوم السابع ندوة فنية للمطرب لؤى تحدث فيها عن مسيرته الفنية، بداية من انطلاقته على الساحة مع أغنية "أه ياعينى ياليل"، إلى آخر أغانيه والتى تحمل عنوان "آخر نسخة"، وأجاب على العديد من الأسئلة المهمة، وبسؤاله عن النجوم والمطربين الأذكى فى جيله أو من الجيل الذى سبقه.

وأجاب المطرب لؤى قائلا: "لو تكلمنا عن الأذكى في نجوم جيلى يبقى في البداية هو عمرو دياب وبعده تامر حسنى والسبب في ده بالنسبة لتامر إن هو مشى في التمثيل وجاء على هوى الناس كلها، وانا حتى بتفرج على أفلام تامر حسنى، وبقولها بصراحة لأنه بيقدم حاجة حلوة جدا في الأفلام وأنا بحبه".

وعن أغانى المهرجانات قال خلال ندوته بموقع ”الخليج 365”: "كلنا كفنانين بنقدم حاجة تفرح الجمهور وتبسطهم يبقى القرار في إيد الجمهور وأنا كفنان بقدم اللى عندى وبحترمهم وبقدم حاجتى اللى ببصمتى، والمشكلة في المهرجانات في الكلام فلو الكلام حلو هيفرض نفسه على أن اللحن هايكون حلو، والموضوع كان وما زال مش مقنن في الهندسة الصوتية لأن الموضوع عبارة عن كمبيوتر في البيت واجتهادات شخصية ولكن أنا بشوفه تلوث سمعى، وفى نفس الوقت معنديش مشكلة مع مطربى المهرجانات".