شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج والسيناريست محمد دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج والسيناريست محمد دياب إصابته بفيروس كورونا، وذلك على صفحته الشخصية على "فيس بوك".

وقال دياب: "بقالى أسبوعين عندى النسخة الجديدة من كوفيد ورغم إنى واخد الفاكسين، إلا أن الحماية كانت محدودة فى حالتى.. أنا متأكد إنى لو مكنتش واخد الفاكسين كانت حالتى هتبقى أسوأ بكتير.

وأضاف دياب: أنا حبيبت أحذر اللى واخد الفاكسين وفاكر إنه مش محتاج ياخد احتياطاته، الموضوع صعب، وأنا بعتبر نفسى من الناس اللى صحتها كويسة واتبهدلت ولو جه لحد كبير فى السن هيبقى أصعب بكتير.. أرجوكوا خدوا بالكوا من نفسكوا، متنسوش تدعولى وتدعوا لكل مريض".

محمد دياب سيناريست ومخرج حاصل على عدة جوائز، تسلط أعماله الضوء على مشكلات المجتمع المصري، بدايته كمؤلف جاءت مع فيلم الجزيرة عام 2007 والذي حقق إيرادات قياسية في شباك التذاكر المصري، ليكتب بعدها عدة سيناريوهات مهمة منها فيلميّ بدل فاقد وألف مبروك، بداياته كمخرج جاءت في 2010 بفيلم 678، وفي 2016 قدم ثاني أفلامه اشتباك الذي نافس في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته التاسعة والستين، وأشاد به صحف ونجوم عالميين مثل توم هانكس.