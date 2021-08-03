أول تعليق من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب في قضية سبه وقذفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، تغريم الإعلامي عمرو أديب مبلغًا ماليًا قدره 10 آلاف جنيه، وقضت برفض الدعوى المدنية المقابلة، و50 جنيهًا أتعاب محاماة، في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.

وفي أول تعليق لمحمد رمضان، نشر مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ومزجه بأغنيتي "ثابت ومافيا".

وعلق محمد رمضان على الفيديو :"الحمد لله ثم شكرًا للقضاء المصري العادل النزيه".

كان المحامي أحمد الجندي، قد تقدم بصفته وكيلًا عن الفنان محمد رمضان، بدعوى ضد الإعلامي عمرو عبدالحي أديب وشهرته عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويض مالي 100 ألف جنيه وواحد.