أروى تحصل على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت المطربة والمذيعة اليمنية أروى، حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت أروى صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" أحلى شيء صار معي اليوم هو أني أتشرف بحصولي على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.. كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة علي هدية الإقامة الذهبية".

وتابعت: "تمنياتي لدولة الإمارات الحبيبة شعبا وحكومة بدوام الأمن و الأمان.. حفظ الله حكاما قدروا الإبداع وكافئوه الشيخ محمد بن زايد".

وأطلقت أروى أغنية جديدة بعنوان "بديت تخون" على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

الأغنية باللهجة الخليجية، من كلمات حسن عبيد، ألحان سلطان السيف، توزيع زيد نديم، مكس وماستر المهندس جاسم محمد.