"أنا هسرقه".. أحمد خالد أمين يهاجم المؤلف محمد صلاح العزب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اتهم المؤلف محمد صلاح العزب المخرج أحمد خالد أمين بسرقة "بوست"، عبر موقع "فيسبوك".

المنشور الذي كتبه "العزب" هو: "لازم الواحد يعترف إن أي إنسان طيب وجميل وابن ناس وذوق ومتربي وعنده ضمير ورحمة وأمانة وبيحترم الناس وبيخاف من ربنا بيواجه مشاكل حقيقية في حياته بسبب الحاجات دي، بس ربنا كبير"

وبعدها قام المخرج أحمد خالد أمين بكتابة المنشور عبر صفحته ليرد العزب: "طيب دلوقتي صديقي المخرج أحمد خالد أمين لقاني كاتب بوست عجبه، فدخل عندي في التعليقات وقالي أنا هسرقه فقلت له شيره، فهو طنش وخده وحطه عنده كإنه من بنات وصبيان أفكاره، وبدأ يستقبل تعليقات الناس على عبقرية البوست بكل أريحية وقلوب وحب وحركات، فأنا عاوز أسأله هو لما تيجي من الناس القريبين مفروض نعمل إيه يا أبو حميد".

ليرد أمين بعدها: "هو كلام عادي وعام وأنا كتبت عندك إني هسرقه قبل ماخذه كنت ممكن تبعتلي خاص يا أستاذ محمد صلاح العزب أصل هو مش سيناريو حطيت عليه اسمي وكلام مكرر بس ماشي مع المود عموما شكرا لذوقك وانتا نتكلم قدام الناس في حاجة مهمة زي دي برده مهم".

وتابع: "أنا حقيقي مش عارف أرد أقول إيه بس فعلا موضوع أتفه من إني أتكلم عنه، بس يا أستاذ محمد صلاح العزب، أنا قبل ماخد من عندك بوست عام بيتكلم عن الخير والشر ماهواش قصيدة لصلاح جاهين ولا ديوان شعر يعني، كان ممكن من أخلاق البوست اللي حضرتك كاتبه إنك تبعتلي خاص تقولي أنت عملت كوبي مش شير، أكيد كنت هصلحه على طول زي ما عملت فعلا رغم سخافة الكومنت ، عموما أشكرك على ذوقك وأنا مش تافه علشان أخد كلام حد أحطه إنه كلامي".

يذكر أن آخر أعمال أحمد خالد أمين مسلسل "أفراح إبليس" الجزء الثاني، بطولة جمال سليمان، صابرين، ياسر فرج.