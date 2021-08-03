يا فرحة ما تمت.. وفاة عروس بعد زفافها بساعة في مصر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد ساعة واحدة من حفل زفافها، توفيت عروس مصرية بإحدى قرى محافظة “بني سويف” جنوبي القاهرة، اذ تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وسائل اعلام مصرية أكدت أن “أهالي القرية شيعوا جثمان العروس “إسراء شعبان سعد القاضي”، بعد زفافها بساعة”، لافتة إلى أنه “بعد الحفل شعرت العروس بحالة إعياء وأصيبت بأزمة قلبية”.

ولفتت وسائل الاعلام أن “أسرتها وزوجها حاولوا نقلها إلى المستشفى لإسعافها ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى”.

كما ذكر “محمد حامد القاضي”، ابن عم العروس، أنه “أمس حضرنا حفل زفافها وسط سعادة الجميع، واليوم شيعنا جثمانها لمقابر العائلة.. ربنا يصبر زوجها ووالدها ووالدتها، فقدوا عروستهم في دقائق، لم تكتمل فرحتهم وتحولت الفرحة إلى كابوس.. عروس تتوفى ليلة زفافها وبعد دقائق من دخول شقة الزوجية”.