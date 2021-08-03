ياسمين صبري : ” أنا اتنفس الحب “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 08:57 مساءً - وجهت الفنانة ” ياسمين صبري ” رسالة إلى جمهورها ومتابعيها تحدثت من خلالها عن السعادة والحب وعن طريقة تعاملها مع الحياة ومع الأشخاص في بعض المواقف .
فكتبت في تغريدة لها بعر حسابها على موقع تويتر : ” أنا اتصل بالسعادة والبهجة في هذا الكون .. أنا أزيح عن كاهلي كل صورة يريدها الآخرين مني لأكون أنا .. كل أحكام الآخرين عني هي إنعكاس لهم ” .
وتابعت : ” أنا خُلقت لأعيش تجربتي الجميلة واتقبلها كما هي .. لن ترى النور الذي بداخلي إلا إذا اتصلت به .. أنا اتنفس الحب ” .
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