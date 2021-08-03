محمد هنيدي: احتمال أقدم فوازير 2022 ولهذا السبب كنت أرفض الإعلانات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم محمد هنيدي عن عدة مفاجآت في أول بث مباشر له عبر حسابه بموقع الفيس بوك، قدمه خصيصا للاحتفال مع جمهوره بقرب طرح فيلمه الجديد “الإنس والنمس”، ورفض هنيدي الكشف عن تفاصيل الفيلم واكتفى بدعوة الجمهور لمشاهدته مشيرا إلى انه بذل مع بقية النجوم ومن بينهم منة شلبي جهدا كبيرا لتقديم عمل مختلف.

البث المباشر حقق رقما قياسيا بأكثر من مليون مشاهدة، وفجّر هنيدي مفاجأة بالإعلان عن احتمال تقديمه فوازير رمضان للعام 2022، كما كشف للمرة الأولى عن موقفه من تقديم الإعلانات لافتا إلى أنه كان يرفض خوض التجربة، ولكن مع مرور الوقت وتطور صناعة الإعلان اكتشف أنها تجربة مميزة وتشبه صناعة فيلم سينمائي قصير، فتراجع عن قراره بالرفض.

وأشار هنيدي إلى أن ابنه لم يرث عنه موهبة التمثيل، ولكنه ورث حب كرة القدم، وانضم بالفعل لأحد الأندية المرموقة ويلعب في فريق الشباب، وتمنى هنيدي أن يحترف ابنه مجال كرة القدم.

هنيدي رد على سؤال من أحد متابعيه حول حقيقة مشهد أكل الصراصير في فيلم “فول الصين العظيم” وقال: ما أكلتش صراصير حقيقي في فيلم فول الصين العظيم، بس أكلت البلاستيك، والصين بلد حلوة.

وحول معاناته من فوبيا ركوب الطائرات التي ظهرت بنفس الفيلم قال: مش بخاف من الطيارة لدرجة الخوف الهيستيري، ولكن لو ركبت نعامة وطارت أكيد هتوتر.

وسأله متابع آخر عن كيفية عمل العضلات في أحد المشاهد الشهيرة في الفيلم وأجاب هنيدي قائلاً: “دي جات من عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن في اليوم ده كنا بنصور بليل ودرجة الحرارة تحت الصفر وأنا بطبيعتي شخص ببرد أوي”.

وتابع هنيدي: الأستاذ شريف عرفة قالي فيه اقتراح، بنتي مصممة حاجة شوفها يمكن تبقى لذيذة، لبست البتاع ده قولت مش هقلعه دفاني جدا جدا وخلاني اشتغل بمزاج، وكان اللي كانوا معاية بيقعوا من البرد”

وعبر هنيدي عن اعتزازه بشخصية رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، قائلا: رمضان أبو العلمين حمودة شخصية مقتبسة من المُعلم المصري على مر العصور، بمبادئه، وتقاليده، وخفة دمه.

وعن مصير مشروع فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” الجزء الثاني، قال هنيدي: والله أتكلمنا كتير في الموضوع ده، لكن الأخبار الأكيدة أننا لسة مبدأناش فيه.