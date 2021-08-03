فيديو – روبي تثير الرعب على منصة شاهد ب “العين الثالثة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المخرج محمود كامل، الانتهاء من عمليات مونتاج مسلسله الجديد “شقة 6 – العين الثالثة” من بطولة الفنانة روبي، مؤكدا أن الشركة المنتجة قررت منح حق العرض الأول لمنصة شاهد وسيتم بث الحلقة الأولى يوم 19 أغسطس الجاري.

وقال كامل في بيان صحفي حصل “سيدتي نت” أن أحداث المسلسل تدور في إطار من الرعب والتشويق، حول شقة رقم “6” داخل إحدى العمارات التي تعيش فيها الفنانة روبي مع جيرانها، ويعيش جميع سكان العمارة في أجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة.

وقامت شركة صادق الصباح المنتجة للعمل بعرض الإعلان التشويقي الأول، ويكشف تعرض روبي للرعب لأسباب غير مفهومة، وتلجأ لعالم الدجل والشعوذة بحثا عن إجابة، ولكن بطل العمل أحمد حاتم يحاول تفسير ما يحدث بطريقة علمية.

“شقة 6” بطولة روبي، وأحمد حاتم، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، ورحاب الجمل، وهاني عادل، والفنانة السعودية هيا فياض، وحمزة العيلي، وملك قورة وآخرين، ومن سيناريو وحوار رفيق القاضي، وسعاد القاضي، ومحمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.