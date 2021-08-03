في آخر تحديث لآبل.. “سيري” تستجيب لهذه الأوامر من دون إنترنت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعتبر أحد أهم التحديثات على خدمة “سيري” في نظام تشغيل iOS 15 هو تمكين المستخدم من الاستفادة من هذه الخدمة دون اتصال بالإنترنت.

لكن لا تعمل جميع أوامر “سيري” دون اتصال بالإنترنت، حيث يحتاج المساعد الشخصي من “آبل” إلى وصول للإنترنت للاستجابة لبعض الأوامر.

أوامر سيري التي تعمل دون اتصال بالإنترنت

تعمل بعض أوامر “سيري” دون الحاجة لاتصال بالإنترنت، وذلك بفضل التطور الذي حدث على الذكاء الاصطناعي في iOS 15 .

حيث تستطيع “سيري” الآن ترجمة وفهم بعض الأوامر التي تُطلب منها والتحكم في الهاتف بشكل كامل دون الاتصال بالإنترنت.

وتعمل الأوامر التالية دون الحاجة للاتصال بالإنترنت:

• ضبط وتغيير المؤقت الذاتي

• ضبط المنبه وتغييره

• تشغيل وضع الطيران وإغلاقه

• تشغيل البلوتوث وإغلاقه

• رفع درجة الصوت وخفضها

• فتح أي تطبيق تم تثبيته في الهاتف

• الانتقال للمقطع الموسيقي التالي

ويعتبر أمر الانتقال للمقطع الموسيقي التالي الأمر الوحيد الذي يعمل مع تطبيقات الموسيقى، حيث تحتاج “سيري” للإنترنت إذا أراد المستخدم تشغيل مقطع بعينه أو غيرها من الأمور.

ويمكن استخدام أوامر “سيري” دون إنترنت بالشكل المعتاد، وذلك عبر مناداة “سيري” وإخبارها بالأمر بعد ذلك.

وتعمل هذه الخاصية بشكل تلقائي دون الحاجة لتفعيلها، حيث لا يوجد اختيار لتفعيل أو إغلاق هذه الخاصية. لذلك عندما تقوم بتحديث هاتفك والانتقال لنظام iOS 15، فإنك ستجد “سيري” تعمل بشكل تلقائي دون أي تدخل من قبلك.

ولكن توجد بعض الأوامر التي تلبيها “سيري” دون الاتصال بالإنترنت مثل:

• إغلاق التطبيقات

• القيام بأي أمر داخل التطبيق

• التحكم في الملفات الموسيقية التي تم تثبيتها على الهاتف

• إجراء المكالمات أو الرد على البريد الإلكتروني والرسائل

ولا يوجد سبب واضح لكون هذه الأوامر لا تعمل دون إنترنت، وربما يرجع الأمر للقدرات البرمجية للذكاء الاصطناعي في iOS 15.

الفائدة من وراء تشغيل “سيري” دون إنترنت

تستجيب “سيري” للأوامر التي تعمل دون إنترنت بشكل أسرع على الهاتف، وذلك لأن كل العمليات المطلوبة تتم داخل الهاتف دون الحاجة لأي اتصال مع الخوادم.

وتعمل “سيري” في العادة عبر تسجيل صوت المستخدم والأمر الذي يطلبه، ومن ثم إرسال هذا التسجيل لخوادم “آبل” لتبدأ بتحليله قبل أن تستقبل “سيري” الأمر مجدداً لتستجيب له.

لذلك فإن عمل “سيري” على الهاتف واستجابتها دون الحاجة للخوادم يزيد من سرعة الاستجابة بالإضافة إلى زيادة الخصوصية، حيث لن يتم تسجيل صوت المستخدم بكثرة كما كان يتم في الماضي.

وقد تعمل “آبل” على تقديم المزيد من المميزات التي تعمل دون اتصال بالإنترنت في “سيري” مع التحديثات القادمة.