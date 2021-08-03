أمير كرارة يستعد لـ “ملاك الموت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعلن المخرج المصري، بيتر ميمي، عن تعاون جديد له مع النجم المصري أمير كرارة، وهو فيلم “ملاك الموت”، ضمن السلسلة التي أعلن عنها قبل أيام، والتي تحمل عنوان “عالم المستضعفين”.

ونشر ميمي، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، البوستر الخاص بالفيلم، ويظهر كرارة وهو ملثم كأبطال الأفلام الأسطورية الذين يحاربون الشر، وكتب عليه: “ملاك الموت قريباً.. النجم الكبير أمير كرارة”.

وأطلق بيتر ميمي مشروعاً فنياً، يضم مسلسلات وأفلاماً تحمل اسم “عالم المستضعفين”، ضم إليه فيلمه السابق “الهرم الرابع”، الذي تم عرضه عام 2016، إلى جانب فيلمه الجديد “موسى”، الذي يبدأ عرضه يوم 11 أغسطس الجاري، ومن المنتظر أن تشهد السلسلة أعمالاً أخرى عن شخصيات “دليلة” و”فيصل”، لنرى المواجهات بين فريق “المستضعفين”، وعدوهم الأخطر دكتور يونس.

وكوّن النجم أمير كرارة ثنائية ناجحة مع المخرج بيتر ميمي، بما قدما معاً من أفلام ومسلسلات، فمن الأفلام “حرب كرموز” و”كازابلانكا”، وفي الدراما مسلسل “كلبش” بأجزائه الثلاثة، ومسلسل “الاختيار” الجزء الأول، ويُعتبر آخر تعاون لكرارة مع ميمي هو ظهور الأول ضيف شرف في فيلم “موسى”، كما يتعاونان في الجزء الثاني من فيلم “كازابلانكا”، وكذلك مسلسل “عمر الناجي” من 8 حلقات.

وأنهى بيتر ميمي فيلم “موسى” من سلسلة “المستضعفين”، ومن المنتظر عرضه خلال الأيام القادمة، يوم 11 أغسطس، والفيلم من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، وصلاح عبدالله، وعدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم: صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي، وأحمد حاتم.

ونافس أمير كرارة في موسم دراما رمضان 2021، من خلال مسلسل “نسل الأغراب”، الذي أثار الكثير من الجدل، وانتهى بإعلان الشركة المنتجة وقف التعامل مع مخرج العمل محمد سامي.

مسلسل “نسل الأغراب” من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، أحمد مالك، أحمد داش، وهو من فكرة وإخراج محمد سامي.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي، ينتمي إلى المجتمع الصعيدي المصري، ضمن حبكة مليئة بالتشويق والإثارة والصراعات.