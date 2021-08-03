بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُلهم قصص التحول من حياة الفقر إلى الثراء الفاحش الحالمين، وتبعث الأمل في نفوسهم، بأن العمل الجاد والإيجابية والمثابرة أحيانًا تؤتي ثمارها، مهما بدا الطريق صعباً.

وبدأ بعض مشاهير هوليوود حياتهم في فقر مدقع، لكنهم من خلال التصميم والعزيمة والقليل من الحظ استطاعوا التغلب على ظروفهم وتحقيق نجاح متميز. هنا أبرز مشاهير تحولت حياتهم من الفقر إلى الثراء الفاحش:

جيم كاري

يفتخر الممثل الكوميدي جيم كاري بوصول صافي ثروته إلى 180 مليون دولار، وسيرة ذاتية للأفلام حققت ما يقرب من 4.9 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم.

وكشف كاري، قبل أن يحصل على دور “In Living Color” عام 1990، عن أن الأمور لم تكن على ما يرام، ففي سن 12 عاماً، كان الممثل الكندي بلا مأوى ويعيش في شاحنة، بعد أن فقد والده وظيفته.

أرنولد شوارزنيغر

يعد أرنولد شوارزنيغر أحد أغنى نجوم الأكشن في كل العصور، وهو “مستر أولمبيا” سبع مرات بثروة صافية قدرها 400 مليون دولار، وسيرة ذاتية للأفلام التي كسبت 4.73 مليارات دولار في شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم.

كما أنه يتباهى بلقب الحاكم الثامن والثلاثين لولاية كاليفورنيا، وعندما ولد عام 1947، كانت دمرت الحرب العالمية الثانية موطنه النمسا، وعاش شوارزنيغر في منزل دون سباكة ولا هاتف، حيث انتشرت أعمال الشغب بسبب الجوع في الشوارع خارج باب منزله.

هالي بيري

تمتعت الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار، هالي بيري، بحياة مهنية غير عادية بأدوارها في كلاسيكيات “Jungle Fever” و”X-Men”. وعلى الرغم من أن صافي ثروتها الآن 90 مليون دولار، فقد نشأت فقيرة، وربتها أم عزباء في كليفلاند، وعاشت ذات مرة في مأوى للمشردين بمدينة نيويورك، قبل أن تصبح من أغنياء هوليوود.

ديمي مور

عاشت ديمي مور حياة عائلية غير مستقرة منذ ولادتها، ما أجبر الأسرة على التنقل بشكل متكرر. ووفقاً لمجلة “Hello”، فقد رسبت مور في المدرسة الثانوية، حتى أصبحت مرشحة لجائزة غولدن غلوب مرتين، ويبلغ صافي ثروتها 200 مليون دولار، وامتدت مسيرة مور المهنية لأكثر من 35 عاماً.

سيلفستر ستالون

ولد سيلفستر ستالون في Hell’s Kitchen بمدينة نيويورك، حيث كانت تعمل والدته مصففة شعر. وفي وقت من الأوقات، اضطر ستالون لبيع كلبه مقابل المال. واليوم، هو أحد أكثر نجوم الأكشن ربحاً في تاريخ هوليوود، بثروة صافية تبلغ 400 مليون دولار، ومجموعة من الأفلام التي ربحت أكثر من 4.4 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم.

سيلينا غوميز

تمتلك، اليوم، سيلينا غوميز ثروة صافية قدرها 75 مليون دولار، وتفتخر بما هي عليه اليوم. ولكن عندما كانت نجمة “ديزني” تبلغ من العمر 18 عاماً، عام 2011، كشفت لموقع “Hollywood Life”، أن والدتها أنجبتها عندما كان تبلغ من العمر 16 عاماً فقط، وعملت في العديد من الوظائف، فقط لتوفير الطعام لها.

ليوناردو دي كابريو

عام 2014، استرجع دي كابريو ذكرياته لصحيفة “التايمز”، حول نشأته في حي فقير بلوس أنجلوس. وكشف عن حبه للتمثيل، وفوزه بمنحة دراسية في مدرسة ابتدائية خاصة، وقال لصحيفة التايمز عن نجاحه: “أعود إلى ذلك الحي، فقد نشأت في فقر مدقع، حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم”.