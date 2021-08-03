زوج درة يتغزل بها في أحدث ظهور لهما.. وهكذا ردت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة من الغزل جمعت رجل الأعمال هاني سعد، مع زوجته النجمة التونسية درة، حيث نشر عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، صوراً جمعتهما من أحدث ظهور لهما.

وظهر سعد في الصور وهو في حالة رومانسية، حيث نظر إلى زوجته درة، متجاهلاً الكاميرا، بينما اتكأت درة على كتفه وسط تفاعل واسع من جانب الجمهور في مواقع التواصل.

ووجه سعد رسالة رومانسية إلى زوجته درة، حيث تبين أنهما كانا في رحلتهما إلى فرنسا، فكتب: “ممتن لكل لحظة معك”، لترد عليه درة، قائلة: “أحبك”، فبادلها زوجها ذات الشعور، مؤكداً أنه يحبها أيضاً.

وأعادت درة نشر الصورتين، عبر خاصية “ستوري” في حسابها على موقع “إنستغرام”، نقلتها من جانب أحد المتابعين مدوناً عليها تعليق: “يخبئك الله لمن يشبهك”، وفي جملة أخرى: “أنار الله لكما دروب السعادة وزحزح عنكما هم الدنيا وصرف عنكما شر الحاسدين وأدام الحب والمودة بينكما”.

وتنتظر النجمة درة عرض فيلمها السينمائي الجديد “الكاهن”، ويشاركها البطولة إياد نصار ومحمود حميدة وجمال سليمان وفتحي عبدالوهاب وحسين فهمي، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

وأعلنت درة، مؤخراً، عن عمل جديد لها حيث شاركت الجمهور صورة من السيناريو عبر خاصية “ستوري” على حسابها في موقع “إنستغرام”، وكتب فيه: “رشيدي برودكشن تقدم، جروب الماميز.. ثورة الجنس اللطيف، تأليف.. إيهاب بلييل، وإخراج معتز التوني”.

وقامت درة، في رمضان الماضي، ببطولة مسلسل “بين السما والأرض”، عن قصة نجيب محفوظ، ومن سيناريو وحوار إسلام حافظ، وشارك في بطولته هاني سلامة، ومعهما: نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد بدير، محمود البزاوي، محمد لطفي، محمد ثروت، ويسرا اللوزي، وغيرهم.