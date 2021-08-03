هاني رمزي يكشف عن سبب شغفه بالتمثيل.. فما علاقة عادل إمام؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري، هاني رمزي، سبب شغفه بالتمثيل، وولادة تلك الفكرة لديه منذ الصغر بسبب طفل صغير حينها، يدعى أحمد عبدالله نصر، مبيناً أن هذا الطفل ظهر في العرض المسرحي “شاهد ماشافش حاجة” مع عادل إمام، وعرض “إنها حقاً عائلة محترمة” مع الفنان الراحل ماجد المهندس.

وفي التفاصيل، نشر هاني رمزي، عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، صورة له مع الفنان المعتزل أحمد عبدالله نصر، الذي ظهر طفلاً في مسرحيتَيْ: “شاهد ماشفش حاجة”، و”إنها حقاً عائلة محترمة”.

وأكد رمزي أنه حضر رفقة والده للعرض المسرحي “شاهد ماشافش حاجة”، الذي قام ببطولته النجم المصري الكبير عادل إمام، وعندما رأى الطفل “أحمد” أصر على أن يكون ممثلاً مثله.

والتقط رمزي صورة مع الممثل المعتزل أحمد عبدالله نصر، حيث بدا أن الأخير حضر للأول عرضه المسرحي “أبو العربي”، الذي يجري عرضه حالياً، معرباً عن سعادته بتلك الصورة.

وكتب هاني رمزي، قائلاً: “ده المهندس أحمد، الطفل اللي كان مع عادل إمام في شاهد ماشافش حاجه وكمان كان مع فؤاد المهندس في إنها حقاً عائلة محترمة، اللي لما شوفته وهو بيمثل زمان قلت لأبويا عايز أطلع ممثل زي الطفل ده”.

وتابع رمزي: “وكبرت جوايا الفكرة، وتمر السنين ويجي يسلم عليا ويقولي أنا بقى يا سيدي السبب في إنك تكون فنان.. مبسوط اني قابلتك واتصورت معاك”.

تدور أحداث مسرحية “أبو العربي” حول شخصية أبو العربي الشهيرة “هاني رمزي”، والتي تقع في صدفة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي، الذي اختفى منذ عدة أعوام، ما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه، ويقنع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

ويشارك في بطولة مسرحية “أبو العربي”، هاني رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، وحجاج عبدالعظيم، ومحمد جمعة، وليلى عزالعرب، وعمرو عبدالعزيز، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.