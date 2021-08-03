شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تلتقى قائد الجيش اللبنانى فى ذكرى انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، الفنانة ماجدة الرومى، التى قدّمت له شُجيرة أرز يلفها العلم اللبنانى باسم شهداء انفجار مرفأ بيروت من المدنيين والعسكريين، الذى وقع 4 أغسطس من العام الماضى.



ماجدة الرومى وقائد الجيش اللبنانى

وأكدت ماجدة الرومى أن الجيش هو الأمل الوحيد للحفاظ على سيادة لبنان وكرامته وهويته. واعتبرت أنه لولا الجيش لا بقاء للبنان، داعية كل أبناء الوطن مقيمين ومغتربين، إلى دعم الجيش والوقوف إلى جانبه.

كان المايسترو نادر عباسي، قد أعلن عن استعداده لإحياء حفل بمشاركة الفنانة ماجدة الرومي، وذلك بعد آخر حفلاتها أمام قصر القبة، وقالته عنه: "أنا بحب مصر لأسباب كثيرة، لأنها واجهة العالم العربى كله، شعبها الطيب الحنون، أرضها ونيلها تغنى، فيها المجد والعظمة، والهيبة التى أتمناها لكل وطننا العربي، موضوع السيادة والاستقلال والحرية بالنسبة لى من المقدسات وهو ما أشعر به فى مصر".