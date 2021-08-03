شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تحيى حفلاً غنائياً فى أوبرا إسكندرية يوم 15 أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي المطربة كارمن سليمان يوم الأحد الموافق 15 أغسطس الجاري، حفل غنائي بدار أوبرا الإسكندرية علي مسرح سيد درويش، ويصاحب كارمن في الحفل فرقتها الموسيقية.

يأتي الحفل قبل يومين فقط من بدء أولى عروض مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" والتي تشارك فيها كارمن بشخصية نجلة بطل العمل الفنان يحيى الفخرانى، وتقدم من خلاله عدد من الأغانى الاستعراضية، حيث من المقرر بدء أولى العروض يوم 17 من شهر أغسطس الجارى في الإسكندرية، وهى من بطولة كل من النجم يحيى الفخرانى وإياد نصار وشريف دسوقى وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبى ومن إخراج مجدى الهوارى .

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" كانت تحمل سابقا اسم "ليلة من الف ليلة وليلة" من المقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قدمها الفخرانى علي خشبة المسرح القومي مع المخرج الراحل محسن حلمي وإنتاج البيت الفني للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015.

هذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها النجم يحيي الفخراني أعماله المسرحية وينقلها من مسرح الدولة لمسرح القطاع الخاص فقد أعاد من قبل مسرحية "الملك لير" فبعدما قدمها علي المسرح القومي من إخراج المخرج الكبير الراحل أحمد عبد الحليم أعاد تقديمها مرة أخري بمخرج جديد في مسرح القطاع الخاص .