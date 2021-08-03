شكرا لقرائتكم خبر عن محمد قماح يطرح دويتو "كلمة حلوة" مع العراقية شذى حسون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح محمد قماح، أغنية دويتو جديدة تجمعه بالمطربة العراقية شذى حسون تحمل عنوان "كلمة حلوة"، من ألحانه وتوزيعه، على قناته على يوتيوب.

كان المطرب والملحن محمد قماح قد تعاون مع النجم حمادة هلال مؤخرا فى أغنية بعنوان "أم أحمد"، من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، والتى تم طرحها على يوتيوب وحققت نجاحا جيدا.

كما طرح المطرب محمد قماح أواخر العام الماضى أغنية بعنوان "أنا مش نجيب ساويرس"، وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا في أحد الكومباوندات في منطقة الشيخ زايد من إخراج إيهاب بهجت، ومدير التصوير جلال الزكى.

وقال قماح إن رجل الأعمال نجيب ساويرس أبدى موافقته على كلمات الأغنية بعد طرحها عليه حيث قام بتوفير اللوكيشن الخاص بتصوير الفيديو كليب، وتقول كلماتها "عاوزه حد يكون معاه مانى، يعيشك عيشه فانى، أنا مش نجيب ساويرس، تنزلى من البوجاتي وتدخلى على البزراتى".