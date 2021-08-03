شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد ينتهى من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم " 200 جنيه " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان أحمد سعد من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه"، الأغنية من ألحانه أيضا، والفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوى ، محمود حافظ ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

ويعتمد فيلم "200 جنيه، على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

وكان أحمد سعد قد طرح أغنية "الملوك" وشارك معه في الأغنية مطربى المهرجانات عنبة والدبل وزوكش، ونشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه على إنستجرم، صورة من هذه الأغنية، وكتب عليها قائلا:"أنا لميت شنطة هدومى، ورايح على التريند إن شاء الله أغنية الملوك الساعة علي اليوتيوب".

وطرح مؤخرا أحمد سعد ألبومه الدينى الذى يحمل اسم "رمضان 2021" والذى ضم 6 أدعية دينية تتناول العديد من الموضوعات والتى من بينها فضل الدعاء إلى الله، والتوكل عليه وطلب الهداية، والصبر فى وقت الشدائد والتضرع إليه لتخفيف الذنوب.