شكرا لقرائتكم خبر عن آدم يطرح أغنية "رابع فنجان قهوة" بتوقيع تامر حسين والشافعى وتوما .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب اللبناني آدم احدث أغانيه باللهجة المصرية، والتي تحمل اسم "رابع فنجان قهوة" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما، وتم تسيجيلها في ستديوهات بيروت .

وتقول كلمات الأغنية :

كده رابع فنجان قهوة

تالت كوباية شاى

وبفكر فيك ياحبيبى

حاتجنن رايح جى

لو أقولك أنى مطبق حاتصدق

مستنى مجيك ماتسبق

لاء ماتسبنيش كده متعلق

الله يخليك

مقدرش عمرى أفرط حاتورط

وحاضيع من بعدك فا إتِشرط

وإعمِل مابدالك ما تظبط

باب قلبى مورب ما تخبط

ياقالقنى عليك

مِتدلع وبتتمتع لما تشوفنى

عليك بتقطع

مستهتر ليه ماتقدر م اللى

أنا شُفته معاك متوتر

نفسى أعرف ليه بتهِيف

إحساس جوه ف قلبى رُهيف

ياحنين إمتى تبين

ماتخليك بقى حلو ولين

بعدين ف عمايلك فيا

قولى أعمِل ايه يرضيك

خليتها أنا ياما عليا

خليها شوية عليك