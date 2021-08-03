شكرا لقرائتكم خبر عن صعيدى فى الجامعة الأمريكية.. 23 عامًا على عرض أولى بطولات هنيدى السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكري الـ23 علي العرض الأول لفيلم "صعيدي فى الجامعة الأمريكية"، حيث استقبلت قاعات السينمات، العرض الأولى للفيلم فى صيف عام 1998، وبالتحديد 3 أغسطس من العام نفسه، وحقق إيرادات ضحمة بمقاييس هذا الوقت، تجاوزت 27 مليون جنيه مصري، ورغم مرور كل هذه السنوات علي عرض أول بطولات النجم محمد هنيدي، إلا أنه مازال خالدا في ذاكرة السينما، ويعشقه الجمهور ويواصل نجاحه مع كل الأجيال.

فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" بطولة محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد السقا وطارق لطفى وهانى رمزى وغادة عادل، من إنتاج مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداثه حول خلف الدهشوري خلف (محمد هنيدي) طالب صعيدي يحصل على ترتيب أول في الثانوية العامة، فحاز على منحة الالتحاق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، يسافر ويقيم هناك مع اثنين من زملائه، وفي الجامعة يتعرف على زملاء عديدين، يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية الحرجة التي تحدث له من جراء هذا التحول الكبير في حياته، ويقع في حب زميلته (عبلة) التي كان يشاغلها أستاذها بالجامعة، وفي نفس الوقت تنجذب نحوه (سيادة)، ولكنه لا يبادلها نفس الشعور.