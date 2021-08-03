شكرا لقرائتكم خبر عن درة تبدأ تصوير حكاية "غالية" من مسلسل "زى القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة درة أمس، تصوير حكاية جديدة باسم "غالية" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر" والذي يدور في حكايات منفصلة ويتم عرضها قريبا.

حكاية "غالية" هو اسم شخصية النجمة درة في العمل، وهي من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج سينرجي ومها سليم، ويشارك درة بطولتها كل من صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراح شيرين عادل التي تعود للتعاون مع درة بعد سنوات منذ قدما معا عددا من الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا، وهي "العار" والريان".

وكانت درة قد قدمت مجموعة من البطولات المطلقة والتي حققت ثناء نقديا وجماهيريا مثل "الشارع اللي ورانا" وحدوتة" حبيبة أمها" في مسلسل" نصيبي وقسمتك"، ومسلسل" بلا دليل".

الجدير بالذكر أن النجمة درة حصدت ردود فعل ايجابية في رمضان الماضي عن دورها في مسلسل "بين السما والأرض" مع النجم هاني سلامة والمخرج ماندو العدل.

وتنتظر درة عرض فيلمها الجديد "الكاهن" في شهر سبتمبر المقبل والذي كتبه محمد ناير ويخرجه عثمان ابو لبن ويشاركها بطولته كل من محمود حميدة واياد نصار وجمال سليمان وفتحي عبد الوهاب وحسين فهمي.