شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى وصلة الخير لإنهاء خلافات الفنانين أخرهم دياب ومحروس .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الجميع للنجم تامر حسني بمواقفه الإنسانية داخل وخارج الوسط الفنى، وتدخله الدائم لإنهاء الخلافات بين النجوم، وهو ما تكرر في أكثر من مناسبة، كان أخرها مبادرته للصلح بين الفنان دياب والمنتج نصر محروس، بعد أزمتهما الأخيرة التى وصلت إلى ساحات القضاء، وكانت حول عقد دياب الذى ينص على طرح 8 ألبومات خلال 8 سنوات.

وبعد تدخل تامر حسنى لحل هذه الأزمة أكد فى فيديو جمعه بالفنان دياب والمنتج نصر محروس، وبثه عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك" تنازل نصر محروس عن الشرط الجزائى لعقد المطرب دياب، وقبل حل هذه الأزمة كان للنجم تامر حسني يد في إنهاء العديد من الخلافات بين الفنانين، منهم:

محمد السبكى ومحمد حسن رمزى

في عام 2014، تدخل النجم تامر حسنى لإنهاء خلاف نشب بين المنتجين محمد السبكى ومحمد حسن رمزى رئيس غرفة صناعة السينما، حيث حدثت بينهما مشادة قوية في أحد البرامج التلفزيونية، ووصلت الأزمة إلي القضاء، إلا أن تدخل النجم تامر حسني ساعد في تصفية الخلافات بينهما.

حسن شاكوش وعمر كمال

استطاع النجم تامر حسنى حل الأزمة التى نشبت بين مطربى المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال، بعد خلافهما بسبب النجاح الكبير الذى حققته أغنية "بنت الجيران"، وظهور حسن شاكوش كبطل وحيد للأغنية، وهو ما دفع عمر كمال للإعلان عن تجاهل شاكوش له معنويا وماديا، وكان رد حسن شاكوش إن الأغنية ليست أغنية عمر كمال، وإنه ليس له حقوق مادية فيها، فهو شاركه الغناء بناء على طلبه فقط، ولكنه ليس من أبطال الأغنية، ومن هنا نشب الخلاف.

أحمد الفيشاوى وعمرو أديب

بعد خلاف أمتد لـ4 سنوات، استطاع فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسني أن ينهي الخلاف بين الفنان أحمد الفيشاوي والإعلامي عمرو أديب، حيث تقابل الأثنان خلال العرض الخاص للفيلم، ونشر الفيشاوي صورته مع عمرو أديب، وعلق قائلاً: “إمبارح حضرنا فيلم مش أنا، وانبسطنا جداً، وأنا فرحت إني قابلت أصدقاء عمري تامر حسني البطل الفولاذي، والمنتج الفنان أحمد الدسوقي وكمان أنا وعمرو أديب خدنا بعض بالحضن في ليلة من الحب والود وأكيد السينما"، ويعود الخلاف بين أحمد الفيشاوي وعمرو أديب إلى الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي، حيث بدأ بتلفظ الفيشاوي بكلمة خارجة على خشبة المسرح، وكانت محل تعليق من أديب عبر تويتر واصفاً إياه بأنه “قليل الأدب وشخص غير مسؤول".