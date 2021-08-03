شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقه فى رمضان.. 4 أفلام دفعة واحدة لـ محمود حافظ أبرزها مع هنيدى ويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان محمود حافظ انتعاشة فنية هذه الأيام، وذلك بعد نجاحه فى عدة أعمال شارك فيها خلال الموسم الرمضانى الماضى، حيث ينتظر هذه الأيام عرض 4 أفلام دفعة واحدة، شارك فى بطولتها هى "الإنس والنمس"، المقرر طرحه فى دور العرض بدءًا من غدا الأربعاء، بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدى، وعدد كبير من الفنانين، وإخراج شريف عرفة.

كما ينتظر عرض فيلم "موسى "الذى سيطرح يو م 11 من شهر أغسطس الجارى، من بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار، وإخراج بيتر ميمى، وفيلم "200 جنيه" من بطولة هانى رمزى ونيللى كريم، من تأليف وإخراج محمد أمين، والمقرر طرحه خلال الشهر الجارى، كما يشارك حافظ فى فيلم "ليلة العيد"، من بطولة يسرا، وإخراج سامح عبد العزيز.

كان الفنان محمود حافظ قد حل ضيفاً على برنامج "لايت شو" الذى تقدم الإعلامية آية غريانى على قناة الحياة، وتحدث عن بدايته الفنية، مؤكداً على طموحه الكبير منذ الصغر ورغبته في أن يكون ممثل، وقال:" تربيت في مجتمع ريفى، وكان المعروف عندما يسأل المدرس التلاميذ نفسكوا تبقوا ايه فكان الكل يقول ضابط أو مهندس أو دكتور، بس أنا كنت بقول نفسى أكون ممثل".

وأضاف حافظ، أن إجابته بأمنيته أن يكون ممثل كانت تلقى سخرية زملائه وكذلك المدرسين، موضحاً: "ممكن زمايلى يضحكوا أو المدرسين يضحكوا عليا، بس أنا مكانش يفرق معايا كل دا، ومكنتش بسمح ان حد يكسرنى، لأن دا حلم وأنا اللى بحلم بيه، وبعمل علشان أحققه ومش فارق معايا الكلام دا، فكان عليا أن اثبت وجودى واثبت بالفعل".