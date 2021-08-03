شكرا لقرائتكم خبر عن تصغره بـ 30 عامًا.. شون بن يستمتع بالإجازة مع زوجته بعد رفضه استكمال مسلسله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل العالمى شون بن ينشغل بما هو أهم من مسلسله الجديد بعدما رفض استكمال تصويره مؤخراً حتى قيام طاقم العمل بالكامل بأخذ لقاح كورونا، وفقاً لموقع الديلى ميل الذى أكد خلال تقريره أن الممثل الشهير يستمتع حالياً بأجازته مع زوجته التي تصغره بأكثر من 30 عاما حسب الديلى ميل.



شون بن وزوجته

وأضاف التقرير أن الممثل الشهير شون بن الذى اشتهر بمسيرته الفنية الطويلة في عالم هوليود يتواجد حالياً بصحبة زوجته داخل مدينة "ماليبو"، كما أكد التقرير أن الثنائى يعيش زواج ناجح على مدار الأربعة أعوام السابقة منذ زواجهما عام 2017 وحتى الآن.



شون وزوجته

كما أكد التقرير أن ذلك يأتي رغم الفارق السنى الكبير بينهما حيث أتم شون عامه الـ 60 عاما في وقت سابق من العام الجارى في حين تبلغ زوجته 29 عاما من العمر.



شون بن فى صورة سابقة معها

وكان الممثل العالمى شون بن وضع طاقم تمثيل مسلسله الجديد Gaslit في موقف حرج وفقًا لموقع الديلى ميل بعدما رفض بدء تصوير مشاهده في المسلسل التليفزيونى إلا بعد الانتهاء من تطعيم كل الأفراد العاملين بطاقم المسلسل الجديد بشكل نهائي.

وأضاف التقريرأن شون بن أخبر الجهة المنتجة بأن حالة التصوير بدون تطعيم شخص واحد من طاقم العمل قد يسبب أضرار وخيمة فيما بعد، لأن حالة إصابته بكورونا سيعطل التصوير وقد يؤذى الجميع، سواء من الناحية الصحية للشخص ذاته أو بخسائر مادية حالة توقف التصوير.