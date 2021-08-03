شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمى تحقق نصف مليار مشاهدة فى أقل من عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتى حسين الجسمى أكثر من نصف مليار مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، فى أقل من عام على إصدارها يوم 15 أغسطس عام 2020، وحازت الأغنية على إعجاب الملايين من جمهور الجسمى خاصة الفنانات، حيث ظهر عدد منهن من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهن وهن يرقصن على الأغنية.



بوست أيمن بهجت قمر

وأطل مؤخرا حسين الجسمى فى شهر رمضان الماضى على جمهوره عبر 3 أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة فى كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

الأغنية الأولى بعنوان "رمضان فى مصر حاجة تانية" لصالح أحد شركات وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع على فتح الله، ونالت إعجاب قطاع كبير من محبيه متغزلين فى كلمات الأغنية على تويتر، ومن التعليقات: "حسين الجسمى وجماله فى حب مصر، سر السعادة بيعرف طريقك، على حلاوة وجمال صوتك".

والأغنية الثانية بعنوان "سر السعادة" من كلمات الشاعر نصر الدين ناجى، وألحان أحمد فرحات توزيع ومكساج وماستر للموزع الموسيقى "توما"، وقد طرح الفيديو كليب من إخراج عمر هلال.

والأغنية الثالثة تحمل اسم "هل هلالك.. أبوظبي دارك" ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلي.

وفى سياق آخر اقتربت أغنية "ملفت الأنظار" للنجم حسين الجسمي من الوصول إلى 5 ملايين مشاهدة منذ طرحها على موقع يوتيوب، والإذاعات الخليجية والعربية والمنصات الموسيقية، والأغنية من أشعار الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيان، وألحان الجسمي نفسه، ومن توزيع زيد عادل ومكساج وماستر جاسم محمد.