شكرا لقرائتكم خبر عن 18 نجما على السجادة الحمراء لفيلم The Suicide Squad.. أبرزهم مارجو روبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم العرض الأول لفيلم The Suicide Squad ، فى لوس أنجلوس وحضر العديد من النجوم المشاركين الذي وصل عددهم إلى 18 فنان مشارك في الفيلم ومنهم مارجو روبي وجويل كينمان وجاي كورتني، وجون سينا، سيلفستر ستالون، تايكا وايتيتي ، دانييلا ميلشيور ، مايكل روكر ، أليس براجا ، ناثان فيليون ، شون جان ، فلولا بورج، مايلينج نج ، ستيف آجي وجنيفر هولاند وجوليو سيزار رويز وجون أوستراندر وميكيلا هوفر وأخرين.

فيلم The Suicide Squad، من المقرر إطلاقه في 6 أغسطس الجاري وهو من بطولة مارجو روبي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وجويل كينمان وبيتر كابالدي وفيولا ديفيس، الفيلم من تأليف وإخراج جيمس جان الذي استوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات، ولم يكن هذا التعامل هو الأول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس جان، فسبق وأن تعاوناً في فيلم Guardians of the Galaxy Vol.2، حيث لعب ستالونى دور ستاركر الذي تحول إلى بطل Starhawk.

جون سينا أحد أشهر نجوم WWE بل والأكثر نجاحا وحصولا على البطولات، ولد جون "فيليكس أنتوني سينا" في 23 إبريل 1977 لأب من أصول إيطالية بينما الأم "كارول" من أصول إنجليزية فرنسية وكندية وهي ابنة لاعب البيسبول جوني لوبين، وفى دراسته كان جون سينا بارعا في علم وظائف الأعضاء وعلم التشريح البشري لكن حبه لكمال الأجسا دفعه للعمل كسائق في شركة ليموزين.