شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يوضح تفاصيل حالته الصحية بعد فقدانه الوعى لمدة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان بيومى فؤاد عن تعرضه لوعكة صحية أثناء تواجده بدولة الامارات، أفقدته الوعى لمدة 24 ساعة، موضحاً عبر حسابه الشخصى بموقع "انستجرام" قائلاً:"أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم أصيبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان أفقدني الوعي لمدة 24 ساعة".

وأضاف فؤاد:"مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة (وزارة الداخلية والصحة) لدرجة اني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم ومع تأكدهم أنها مش كورونا.. ملحوظة في ناس من الي اهتمت متعرفش مين بيومي فؤاد بس يعرفوا اني ضيفهم شكرا دولة الإمارات العربية الشقيقة”.

يذكر أن بيومى فؤاد يعرض له حالياً فيلمى "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، و"أحمد نوتردام" مع رامى جلال وغادة عادل وحمدى الميرغنى، كما انطلق عرض مسلسله "الحرامى 2" على احدى المنصات الرقمية وتشاركه البطولة رانيا يوسف وأحمد داش.

وينتظر بيومى فؤاد طرح فيلم "الانس والنمس" بدور العرض غداً الأربعاء حيث يشارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدى ومنة شلبى وصابرين وعمرو عبد الجليل وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وشريف دسوقى ودنيا ماهر وإخراج شريف عرفة، كما يستعد لاستئناف تصوير مسلسل "المماليك" مع رانيا يوسف ورامى وحيد وفيدرا وإخراج حازم فودة.