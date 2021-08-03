بالصور.. وزيرة الثقافة تكرم صناع فيلم "ريش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، صناع وأبطال فيلم "ريش" بعد حصولهم على جائزتين ضمن فعاليات الدورة ٧٤ لمهرجان كان السينمائي الدولي.

بدأ الحفل الذي أقيم بالمركز للقومي للسينما بالسلام الوطني، وبعدها تم تكريم المنتج محمد حفظي، وشاهيناز العقاد، والمخرج عمرالزهيري، ثم صعد عدد من صناع وفريق العمل للتكريم على خشبة المسرح.

وحصل الفيلم على جائزتين بمهرجان كان السينمائي الدولي هما: جائزة الفيربسي لأفضل فيلم في الأقسام الموازية، والجائزة الكبرى بمسابقة أسبوع النقاد.

فيلم "ريش" سيناريو عمر الزهيري بمشاركة أحمد عامر ويمزج بين الواقع والفانتازيا، ويتناول قصة أب يقرر إقامة عيد ميلاد ابنه الأكبر فيحضر ساحرًا؛ لتقديم بعض الفقرات المسلية للأطفال، وفي إحدى الفقرات يدخل الأب في صندوق خشبي؛ ليتحول إلى دجاجة، ومع محاولة الساحر إعادته مرة أخرى تفشل الخدعة، ويبقى الأب في هيئة دجاجة، وتحاول الأم استعادة زوجها خلال رحلة شاقة تجرب فيها كل الحلول.